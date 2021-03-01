Пожар начался на заводе в подмосковном Одинцове

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Пожар вспыхнул в нежилом здании в городском округе Одинцово в Московской области. Об этом в понедельник, 1 марта, рассказали в региональном главке Министерства чрезвычайных ситуаций.

Как уточняет пресс-служба ведомства, возгорание произошло по адресу Союзная улица, дом 7. В этом здании расположен Внуковский завод огнеупорных изделий.

Огонь охватил площадь 2400 квадратных метров. К тушению огня привлечены 56 человек и 19 единиц техники, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС РФ по городу Москве.

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