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Определены регионы с самой высокой зарплатой
Фото: pixabay.com

Определены регионы с самой высокой зарплатой

Татьяна Плотникова

Рынок труда

Жители Магаданской области и Чукотки получают самую высокую заработную плату. К такому выводу пришли эксперты Фонда развития гражданского общества.

Согласно исследованию «Индекс социального благополучия регионов» по итогам 2020 год, самую высокую среднюю зарплату в российских регионах получают в Магаданской области — 127 тысяч рублей.

На втором месте оказался Чукотский автономный округ (117 тысяч рублей), на третьем — Ямало-Ненецкий автономный округ (96,6 тысячи рублей), на четвертом — Москва (95 тысяч рублей).

Аутсайдерами по данному показателю оказались Карелия и Башкирия. В первом регионе средняя зарплата составила 44 тысячи рублей, а прожиточный минимум — 17,9 тысячи. Во втором регионе средняя зарплата составляет 38,3 тысячи рублей, а прожиточный минимум — 15,6 тысячи рублей, пишут «Известия».

Ранее была названа самая высокооплачиваемая вакансия для пенсионеров.

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