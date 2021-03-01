Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Роструд напомнил о трех сокращенных рабочих неделях весной
Фото: pixabay.com

Роструд напомнил о трех сокращенных рабочих неделях весной

Татьяна Плотникова

Общество

Весной 2021 года работающих жителей России ожидают три сокращенные трудовые недели. Об этом рассказали в Роструде.

В ведомстве уточнили, что благодаря Международному женскому дню, который в этом году выпадает на понедельник, россиянам предстоит рабочая неделя продолжительностью четыре дня вместо пяти.

Кроме того, четырехдневными будут две первые две рабочие недели мая. Россиянам предстоит работать с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая, сообщает РИА Новости.

Ранее в Роструде напомнили, когда в течение 2021 года россиян ожидают длинные выходные.

Читайте также: Росстат заявил о снижении безработицы в январе

сокращение рабочей неделиРострудпраздник
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Девушки за 300 000: почему москвички так много хотят от мужчин

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему народ разлюбил своего премьера

Светлана Самченко
Светлана Самченко

Лучший способ воспитать невежду

Лев Соболев
Лев Соболев

Не бойтесь доверять своим детям

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Армении грозит Февральская революция

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Нагиев не прав. Песков объяснил почему

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Москва, куда ты так спешишь

Все мнения
О проекте