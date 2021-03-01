Роструд напомнил о трех сокращенных рабочих неделях весной

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Весной 2021 года работающих жителей России ожидают три сокращенные трудовые недели. Об этом рассказали в Роструде.

В ведомстве уточнили, что благодаря Международному женскому дню, который в этом году выпадает на понедельник, россиянам предстоит рабочая неделя продолжительностью четыре дня вместо пяти.

Кроме того, четырехдневными будут две первые две рабочие недели мая. Россиянам предстоит работать с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая, сообщает РИА Новости.

Ранее в Роструде напомнили, когда в течение 2021 года россиян ожидают длинные выходные.

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