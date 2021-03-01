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Строительство магистральной улицы стартовало в Троицке
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Строительство магистральной улицы стартовало в Троицке

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Троицк, Калужское шоссе Карта всех событий

Строительство магистральной улицы стартовало в Троицке, по дороге будет ходить общественный транспорт, который соединит район Заречье, центральную часть города и Калужское шоссе. Об этом рассказал руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

По его словам, проект позволит жителям города быстро и комфортно добираться до социальных объектов Троицка.

В городе также планируют провести четырехполосную автомобильную дорогу, продлевающую Октябрьский проспект до Калужского шоссе. Длина трассы через улицы Садовую и Академика Харитона составит 1,5 километра, вдоль дороги поставят шумозащитные экраны. Всего в Новой Москве завершат строительство 77 километров дорог до 2023 года.

— Мы приступили к реализации одного из этапов развития городской улично-дорожной сети. Он предполагает реконструкцию улицы Заречной, части Городской улицы и улицы Текстильщиков. Это позволит организовать здесь движение автобусов. Следующим шагом в рамках этих же мероприятий станет создание дополнительного выезда на Калужское шоссе в северной части города путем продления Октябрьского проспекта, — пояснил Владимир Жидкин.

На участке дорог поставят новые остановки и светофоры, пешеходные переходы и мост через реку Десну. Всего на новых территориях Новой Москвы построили свыше 250 километров автомобильных дорог.

С 2011 года в Москве реконструировали более одной тысячи километров дорог, отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По его словам, в столице отремонтировали 15 вылетных магистралей и 18 развязок на МКАД, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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