Синоптики назвали декабрь самым теплым месяцем зимы 2020-2021 года в Москве

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Синоптики назвали декабрь самым теплым месяцем минувшей зимы в Москве, температура в указанном месяце составила минус 4,4 градуса. Однако средняя температура сезона оказалась холоднее прошлой зимы на 6 градусов. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

По данным сайта, средняя температура поднялась на 0,7 градуса выше нормы и составила минус 7,4 градуса.

— В январе средняя температура воздуха составила минус 5,8 градуса, что выше нормы на 3,5 градуса. В феврале средняя температура воздуха — минус 10,5 градуса, ниже нормы на 2,8 градуса, — говорится в материале портала.

Кроме того, в феврале выпало наибольшее количество осадков. По словам синоптиков, за этот месяц выпало 195 процентов месячной нормы осадков, что составило 70,7 миллиметра.

— В декабре и январе выпадало 30,6 и 66,1 миллиметра осадков соответственно. В итоге сезонная сумма составила 167,4 миллиметра, что превышает норму на четверть. Самый высокий снежный покров на ВДНХ достигал 59 сантиметров утром 14 февраля, — уточняется в материале.

Добавляется, что в последний день зимы, 28 февраля, высота снежного покрова составила 45 сантиметров.

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