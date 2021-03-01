Новые соцобъекты и дороги построят в Бескудниковском районе Москвы по программе реновации

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Россия, Москва, Бескудниковский бульвар Карта всех событий

В Бескудниковском районе построят семь новых социальных объектов, реконструируют дороги и благоустроят территорию по программе реновации. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента градостроительной политики города Москвы со ссылкой на руководителя ведомства Сергея Левкина.

Проект планировки был утвержден для восьмого и девятого микрорайона Бескудниковского района столицы.

— В границах проектируемой территории запланировано строительство четырех детских садов на 700 воспитанников, при этом, один из них будет оборудован бассейном, двух школ на 200 и 400 учеников и физкультурно-оздоровительного комплекса, — пояснил Сергей Левкин.

Кроме того, на территории создадут парковочные места и новые улицы, реконструируют Бескудниковский бульвар. Район озеленят и благоустроят.

— На данный момент 1169 семей заключили договоры с Департаментом городского имущества и получили равнозначные квартиры в домах-новостройках. В настоящее время продолжается оформление документов для переселения еще 273 семей, — отметил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Уточняется, что Бескудниковский район стал одним из первых в Москве, где стартовала программа реновации. Проект начали осуществлять на указанной территории в 2018 году.

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