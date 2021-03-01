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Правила начисления детских пособий изменились в России
Фото: pixabay.com

Правила начисления детских пособий изменились в России

Кирилл Николаев

Общество

С 1 марта в России отменена беззаявительная выдача пособий на детей до трех лет в семьях со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что с 1 марта родителям, ребенку которых исполнится год или два, для продления льготы придется лично подать все необходимые документы для начисления социальных выплат. Кроме того, нужно оповещать органы соцзащиты и Пенсионного фонда России (ПФР) о смене места жительства и обстоятельствах, которые могут привести к прекращению выплат. Согласно закону, переоформлять пособие на детей до трех лет необходимо каждый год.

В настоящее время российские семьи получают ежемесячное пособие на первого и второго ребенка до трех лет, если среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов, установленных в регионе.

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