Около 40 социальных объектов благоустроят в ЗелАО по программе «Мой район»
В Зеленоградском административном округе благоустроят около 40 социальных объектов, обновят детские и спортивные площадки и озеленят территорию по программе «Мой район».
Возле домов жителей округа будут менять асфальт, а на территориях школ заменят дорожное покрытие. В ЗелАО проведут озеленение газонов, высадят цветы, поставят новые скамейки, веранды и ворота. Рядом со школами построят экостанции, парковки и метеоплощадки.
Уточняется, что все обновления введут в соответствии с ранее установленными жителями округа пожеланиями, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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