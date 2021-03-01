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Около 40 социальных объектов благоустроят в ЗелАО по программе «Мой район»
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Около 40 социальных объектов благоустроят в ЗелАО по программе «Мой район»

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Зеленоград Карта всех событий

В Зеленоградском административном округе благоустроят около 40 социальных объектов, обновят детские и спортивные площадки и озеленят территорию по программе «Мой район».

Возле домов жителей округа будут менять асфальт, а на территориях школ заменят дорожное покрытие. В ЗелАО проведут озеленение газонов, высадят цветы, поставят новые скамейки, веранды и ворота. Рядом со школами построят экостанции, парковки и метеоплощадки.

Уточняется, что все обновления введут в соответствии с ранее установленными жителями округа пожеланиями, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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