Около 40 социальных объектов благоустроят в ЗелАО по программе «Мой район»

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Зеленоград Карта всех событий

В Зеленоградском административном округе благоустроят около 40 социальных объектов, обновят детские и спортивные площадки и озеленят территорию по программе «Мой район».

Возле домов жителей округа будут менять асфальт, а на территориях школ заменят дорожное покрытие. В ЗелАО проведут озеленение газонов, высадят цветы, поставят новые скамейки, веранды и ворота. Рядом со школами построят экостанции, парковки и метеоплощадки.

Уточняется, что все обновления введут в соответствии с ранее установленными жителями округа пожеланиями, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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