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Среднесуточный оборот московских фитнес-центров вырос до 29,3 миллиона рублей в феврале
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Среднесуточный оборот московских фитнес-центров вырос до 29,3 миллиона рублей в феврале

Анастасия Волоснова

Город

В феврале 2021 года среднесуточный оборот спортзалов и фитнес-центров в Москве составил 29,3 миллиона рублей. Этот показатель рассчитан на период с 1 по 23 февраля. Данная сумма на 3,3 процента выше докризисного уровня доходов, рассказали в пресс-службе Департамента экономической политики и развития города Москвы.

Оборот фитнес-центров растет благодаря улучшению эпидемической обстановки в столице.

— Практически восстановился к докризисному уровню спрос москвичей на посещение спортивных клубов, секций, спортивных состязаний и других спортивных учреждений. За 1–23 февраля среднесуточный оборот спортивных учреждений города достиг 111,1 миллиона рублей, что составляет 98 процентов к аналогичному периоду предыдущего года, — подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Кроме того, спрос жителей столицы на спортивное оборудование и спортивные товары в феврале также превысил докризисный уровень. Так, среднесуточные обороты предприятий, торгующих спортоборудованием и спорттоварами, за период с 1 по 23 февраля составили 54,9 миллиона рублей. Это на шесть процентов выше показателя того же периода прошлого года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Добавляется, что в банях и саунах за аналогичный период спрос повысился на 4,5 процента и составил 69,8 миллиона рублей.

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