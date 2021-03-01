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Одобрен проект путепровода на Ленинградском шоссе в Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Одобрен проект путепровода на Ленинградском шоссе в Москве

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Ленинградское шоссе Карта всех событий

На Ленинградском шоссе построят путепровод, его проект согласовала Градостроительно-земельная комиссия Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

Протяженность участка составит 3,37 километра, уточнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова. На дороге предусмотрят движение общественного транспорта, а также установят новые светофоры.

— Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 25 февраля 2021 года согласовала проект планировки территории линейного объекта — автодорожного путепровода на 24-25 километрах Ленинградского шоссе (САО), — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что на участке планируют ввести съезды с Ленинградского на Международное и Вашутинское шоссе. Кроме того, на дороге построят съезд с Международного на Ленинградское шоссе, а также к территории торгового центра, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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Ленинградское шоссестроительстводорога
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