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Генпрокуратура России призвала Испанию выдать доктора Евгения Блюма
Фото: Вечерняя Москва

Генпрокуратура России призвала Испанию выдать доктора Евгения Блюма

Ростислав Зубков

Закон

Врач Евгений Блюм, обвиняемый в хищении более 29 миллионов рублей у фристайлистки Марии Чаадаевой (Комиссаровой), должен быть экстрадирован из Испании. К этому призвала Генеральная прокуратура России.

В пресс-службе ведомства сообщили, что ГП направила в испанский Минюст запрос о выдаче генерального директора НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий Евгения Блюма.

— Взаимодействие с испанской стороной по вопросу экстрадиции Блюма продолжается, — добавили в Генпрокуратуре.

Ранее в СК РФ заявили, что 11 февраля обвиняемого задержали в Испании. Он заочно арестован.

По информации следствия, Блюм воспользовался посттравматическим состоянием спортсменки Чаадаевой. Она получила травму позвоночника на соревнованиях в 2014 году и перестала ходить. Блюм убедил ее заключить контракт стоимостью более 29 миллионов рублей по оказанию реабилитационных услуг.

Уточняется, что Чаадаева получила перелом позвоночника во время тренировки на Олимпиаде в Сочи. Спортсменка далее перенесла две операции. С 2016 года она лечилась в клинике Блюма в Испании, однако занятия не привели к обещанному восстановлению, и сноубордистка обратилась в суд.

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