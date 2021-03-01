Мужчину ранили ножом в квартире в центре Москвы

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Россия, Москва, Центросоюзный переулок Карта всех событий

Мужчину ранили ножом в квартире в центре столицы. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщили «ВМ» в пресс-службе МВД России по Москве.

Инцидент произошел 27 февраля в квартире в Центросоюзном переулке. Полиция установила, что злоумышленник ранил ножом 31-летнего мужчину и скрылся. Пострадавшего госпитализировали с колото-резаным ранением груди.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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