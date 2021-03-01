Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Россия, Москва, Мячковский бульвар Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали подозреваемую в продаже алкоголя несовершеннолетней в Москве. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщили «ВМ» в пресс-службе УВД по ЮВАО.

Инцидент произошел в магазине на Мячковском бульваре. Кассирша продала спиртное 17-летней девушке. Отмечается, что ранее подозреваемая уже привлекалась к административной ответственности за нарушение правил продажи алкогольной продукции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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