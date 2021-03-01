Экс-глава ПФР Топилин назначен старшим советником гендиректора РЖД
Максим Топилин назначен старшим советником генерального директора ОАО «Российские железные дороги». Об этом заявила пресс-служба компании.
— Максим Топилин назначен старшим советником генерального директора — председателя правления ОАО «РЖД», — подтвердили РИА Новости в организации.
Напомним, 12 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Топилина от должности руководителя Пенсионного фонда России. На смену Топилину в ПФР пришел Андрей Кигим, до этого возглавлявший Фонд соцстрахования.
Затем в прессе появились слухи, подогреваемые разными источниками, что Топилин уйдет в РЖД.
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