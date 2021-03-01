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Экс-глава ПФР Топилин назначен старшим советником гендиректора РЖД
Фото: Сайт Минтруда

Экс-глава ПФР Топилин назначен старшим советником гендиректора РЖД

Ростислав Зубков

Внутренняя политика

Максим Топилин назначен старшим советником генерального директора ОАО «Российские железные дороги». Об этом заявила пресс-служба компании.

— Максим Топилин назначен старшим советником генерального директора — председателя правления ОАО «РЖД», — подтвердили РИА Новости в организации.

Напомним, 12 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Топилина от должности руководителя Пенсионного фонда России. На смену Топилину в ПФР пришел Андрей Кигим, до этого возглавлявший Фонд соцстрахования.

Затем в прессе появились слухи, подогреваемые разными источниками, что Топилин уйдет в РЖД.

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Максим ТопилинОАО «РЖД»ПФР
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