Чем известен новый глава Пенсионного фонда Андрей Кигим

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В пятницу, 12 февраля, бывший министр труда и социальной защиты Максим Топилин освобожден от должности руководителя Пенсионного фонда России. Вместо него председателем правления ПФР стал Андрей Кигим, на протяжении почти восьми лет возглавлявший Фонд социального страхования.

Андрей Степанович Кигим родился в Липецке 30 октября 1957 года. В конце 1970-х годов устроился на работу плотником в родном городе в строительное управление. А затем поступил на геологический факультет МГУ. Служил в советской армии, а в 1986 году получил высшее образование по специальности «геолог-геофизик». После чего до 1991 года учился в аспирантуре.

Получение образования совмещал с общественной деятельностью и даже занимал руководящие должности в комсомольской организации.

Банковское дело

В 1991 году после окончания аспирантуры начал работать в Сбербанке ведущим экономистом управления международного сотрудничества. А в следующем году занял там пост начальника отдела содействия приватизации управления ценных бумаг.

В общей сложности Андрей Кигим провел в Сбере семь лет, дослужившись до заместителя директора управления ценных бумаг и доверительных операций. В 1996 году будущий глава ПФР окончил Институт повышения квалификации в Финансовой академии при правительстве России по специальности «экономист».

Затем в его жизни наступил период работы в страховых организациях. В марте 1998 года Андрей Кигим стал финансовым директором Росгосстраха, а с июля 1998 года по июнь 2000 года работал первым заместителем правления данной компании.

Переход на работу в правительство

После двух лет в Росгосстрахе Андрей Кигим перешел на работу в Федеральную службу по финансовому оздоровлению и банкротству на должность заместителя руководителя. В 2001 году его перевели на должность заместителя министра природных ресурсов России. А в 2003-м он уже стал заместителем руководителя аппарата правительства РФ. Правда, в следующем году после отставки премьер-министра Михаила Касьянова был освобожден от должности и вернулся в страховой бизнес.

С марта по апрель 2004 года нынешний председатель правления Пенсионного фонда занимал пост заместителя исполнительного директора Всероссийского союза страховщиков. А в апреле 2004 года начал работу в качестве исполнительного директора Российского союза автостраховщиков. В ноябре того же года он занял пост президента РСА.

«Прямое урегулирование» и «европротокол»

Благодаря его активному лоббизму автомобилисты получили возможность оформлять незначительные ДТП по «европротоколу», без участия сотрудников ГАИ.

Кроме того, в закон об ОСАГО были внесены изменения, предусматривающие «прямое урегулирование» при аварии. То есть не нужно обращаться в страховую компанию виновника происшествия, все компенсации выплатит компания пострадавшего.

В 2007 году стал президентом Национального союза страховщиков ответственности. С его помощью был подготовлен закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте».

В 2009 году Андрей Кигим избирается президентом Всероссийского союза страховщиков и занимает эту должность до 2013 года. Затем переходит на работу в Фонд социального страхования, где и трудится до 12 февраля 2021 года.

Андрей Кигим женат, у него трое детей. Кроме того, глава ПФР награжден орденом Почета.

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