Видео допроса подозреваемого в убийстве семьи из 4-х человек под Нижним Новгородом появилось в Сети

Фото: СК РФ

В Сети появился видео допроса мужчины, которого следователи нижегородского Следственного комитета подозревают в убийстве семьи из четырех человек в поселке Кудьма Приокского района Нижнего Новгорода.

На кадрах видно, как двое следователей в масках доставляют задержанного в здание Следственного комитета, он молча сидит в кабинете, а эксперты заполняют документы. Кроме того, в ролике представлены кадры оперативной съемки на месте происшествия. С помощью специальных устройств следователи проводят детальный осмотр в разных местах дома.

— В настоящее время следователи допрашивают подозреваемого, он задержан. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, — уточняется в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Видео опубликовано на YouTube.

Трагедия произошла в минувшее воскресенье, 28 февраля. В одном из частных домов поселка Кудьма были обнаружены трупы пятилетнего мальчика, его 41-летней матери, 64-летнего дедушки и 63-летней бабушки. При осмотре тел следователи обнаружили признаки насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

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