Выпускникам 11-х классов станет сложнее получить медаль за успехи в учебе

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Ученикам 11-х классов будет сложнее получить медаль «За особые успехи в учении». Теперь одних пятерок будет недостаточно.

Согласно проекту приказа Министерства просвещения России (документ опубликован на портале правовой информации), школьникам-отличникам для медали нужно будет сдать ЕГЭ по русскому языку минимум на 70 баллов. Остальные экзамены требуется написать хотя бы на минимальное количество баллов.

Если школьник решит сдавать ГВЭ (форма ГИА), то для медали он должен получить пятерки по русскому языку и математике.

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