Ученики перечислили предметы, которые исключили бы из школьной программы

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Большинство учащихся восьмых-одиннадцатых классов российских школ, принявших участие в опросе Института прогрессивного образования, хотели бы убрать из школьной программы предмет «Основы безопасности жизнедеятельности».

О нежелании изучать ОБЖ заявили 69 процентов респондентов. Большинство участников исследования выразили мнение, что на уроках по данному предмету, как правило, не дают практических навыков по выживанию и безопасности, а сами уроки зачастую являются формальными.

Более половины, 57 процентов опрошенных назвали ненужным предметом технологию. Среди причин они указали бесполезность и ненужность предмета, объявили его скучным, а также отметили неактуальное разделение программ на мужскую и женскую.

Кроме того, 38 процентов участников исследования убрали бы из школьной программы астрономию, поскольку это сложный предмет и «никогда не пригодится в жизни».

22 процента опрошенных школьников не хотят изучать основы религиозной/православной культуры, поскольку вопросы религии для них являются слишком личными. Еще 17 процентов хотели бы не заниматься в школе краеведением.

Примерно десять процентов назвали ненужными черчение, физику, химию, математику, поскольку они «мешают готовиться к ЕГЭ», а примерно 15 процентов отказались бы от рисования (ИЗО) и музыки, сообщает РИА Новости.

Ранее Минпросвещения предложило выдавать аттестаты выпускникам 2021 года с учетом ситуации с пандемией коронавирусной инфекции.

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