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В Кремле разъяснили порядок реагирования на запросы других стран по поставкам вакцины
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Кремле разъяснили порядок реагирования на запросы других стран по поставкам вакцины

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Россия чутко реагирует на все обращения других стран по поводу поставок вакцины от коронавируса. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, 1 марта, комментируя недавний запрос Чехии.

Ранее стало известно, что чешский президент Милош Земан написал письмо российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой поставить в республику вакцину «Спутник V». Иностранный лидер выразил надежду на то, что первая партия препаратов будет доставлена в ближайшее время.

В свою очередь Песков отметил, что Москва чутко реагирует на подобные заявки и хочет, чтобы «как можно больше вакцин было доставлено в разные страны мира, которые испытают проблемы с вакциной».

Представитель Кремля подчеркнул, что подобных просьб Россия получила уже слишком много, в связи с чем все запросы удовлетворить пока не получается. Тем не менее производственные мощности будут наращиваться.

— Конечно, будет вестись работа, — цитирует РИА Новости Пескова.

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