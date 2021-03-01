В Кремле разъяснили порядок реагирования на запросы других стран по поставкам вакцины

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия чутко реагирует на все обращения других стран по поводу поставок вакцины от коронавируса. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, 1 марта, комментируя недавний запрос Чехии.

Ранее стало известно, что чешский президент Милош Земан написал письмо российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой поставить в республику вакцину «Спутник V». Иностранный лидер выразил надежду на то, что первая партия препаратов будет доставлена в ближайшее время.

В свою очередь Песков отметил, что Москва чутко реагирует на подобные заявки и хочет, чтобы «как можно больше вакцин было доставлено в разные страны мира, которые испытают проблемы с вакциной».

Представитель Кремля подчеркнул, что подобных просьб Россия получила уже слишком много, в связи с чем все запросы удовлетворить пока не получается. Тем не менее производственные мощности будут наращиваться.

— Конечно, будет вестись работа, — цитирует РИА Новости Пескова.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Разработчики подали заявку на регистрацию вакцины «Спутник Лайт»