Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Семейный конфликт: мать и дочь пострадали в драке с бабушкой в Москве
Фото: pixabay / Maximilian Weber

Семейный конфликт: мать и дочь пострадали в драке с бабушкой в Москве

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, улица Анатолия Живова Карта всех событий

В центре столицы 16-летняя девушка и 42-летняя женщина пострадали в ходе семейной драки. Об этом в понедельник, 1 марта, «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в последних числах февраля на улице Анатолия Живова. Нетрезвая жительница в ходе ссоры покалечила свою дочь. За подвыпившую женщину, по всей видимости, попыталась заступиться ее внучка, которая также получила увечья, правда, от своей матери. У подростка диагностировали множественные ссадины правой руки и ноги.

Позже в медицинское учреждение обратилась мама школьницы. Врачи диагностировали у нее ссадины на ноге и на обеих руках. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Читайте также: Прокуратура направила в суд уголовное дело о реабилитации нацизма

конфликтМоскваполиция
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кому нужны украинские яйца

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Киберхондрия: как избавиться от модного недуга

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Девушки за 300 000: почему москвички так много хотят от мужчин

Светлана Самченко
Светлана Самченко

Лучший способ воспитать невежду

Лев Соболев
Лев Соболев

Не бойтесь доверять своим детям

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему народ разлюбил своего премьера

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Нагиев не прав. Песков объяснил почему

Все мнения
О проекте