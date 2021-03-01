Семейный конфликт: мать и дочь пострадали в драке с бабушкой в Москве

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Россия, Москва, улица Анатолия Живова Карта всех событий

В центре столицы 16-летняя девушка и 42-летняя женщина пострадали в ходе семейной драки. Об этом в понедельник, 1 марта, «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в последних числах февраля на улице Анатолия Живова. Нетрезвая жительница в ходе ссоры покалечила свою дочь. За подвыпившую женщину, по всей видимости, попыталась заступиться ее внучка, которая также получила увечья, правда, от своей матери. У подростка диагностировали множественные ссадины правой руки и ноги.

Позже в медицинское учреждение обратилась мама школьницы. Врачи диагностировали у нее ссадины на ноге и на обеих руках. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

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