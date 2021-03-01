Жителя в Новой Москве задержали за создание нарколаборатории

Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ

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Сотрудники полиции задержали подозреваемого в организации нарколаборатории в Новой Москве. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщили «ВМ» в пресс-службе УВД по ТиНАО.

Из сумки 22-летнего мужчины были изъяты пять свертков с неизвестным веществом. Позднее выяснилось, что этим веществом был кокаин общей массой более 12 граммов. Также в сумке был найден мефедрон общей массой свыше трех граммов. Кроме того, в съемной квартире сотрудники полиции обнаружили оборудование для изготовления наркотиков и шесть полимерных свертков с мефедроном массой более 1,8 килограмма.

Фото: Пресс-служба УВД по ТиНАО

Возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Задержанный находится под домашним арестом.

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