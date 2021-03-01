Жители района Щукино смогут переехать в новый дом по программе реновации весной

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Россия, Москва, Новощукинская улица, 8 Карта всех событий

Жителей района Щукино начнут переселять в новый дом по программе реновации весной 2021 года. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во время общения с жителями района.

По словам Сергея Собянина, строительство дома заканчивается в скором времени. Здание планируют сдать в эксплуатацию в апреле 2021 года. Уточняется, что новостройка расположена по адресу улица Новощукинская, владение 8, корпус 1.

Перед переселением жители смогут посмотреть новый дом. О некачественной работе можно будет сообщить в специально открытый центр на первом этаже дома.

— Я был в нескольких домах по реновации. Там по качеству отделки у жителей практически нет претензий. Если есть, то на первом этаже — специальный центр, куда можно подойти и высказать свои претензии, пожелания, оформить в собственность и так далее. А людям старшего поколения мы обеспечим помощь с переездом, — отметил Сергей Собянин.

По словам президента компании-подрядчика «МСУ-1» Ильи Зюбини, рабочие закончат строительство здания в марте, а москвичи смогут переехать в новостройку уже в мае.

Новый дом на Новощукинской улице будет 18-этажным и трехсекционным. В новостройке будет 306 квартир общей площадью 17,5 тысячи квадратных метров, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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