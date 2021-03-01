Дело возбудили против москвичей за склонение 10-летней девочки к половому акту
В столице по факту сексуального насилия над несовершеннолетней возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах в понедельник, 1 марта.
Отмечается, что на протяжении месяца женщина склоняла десятилетнюю дочь к контакту со знакомым мужчиной.
Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летия.
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