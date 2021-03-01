ФАС начала проверять производителей куриного мяса и яиц
Федеральная антимонопольная служба начала проверки производителей куриного мяса и яиц.
— ФАС России получила поручение А. Р. Белоусова и приступила к проведению проверок производителей мяса курицы и куриных яиц на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства, — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что в России снизились цены на сахар.
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