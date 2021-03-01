Стало известно, почему растет популярность бокса среди женщин

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Накануне 8 Марта генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев рассказал, почему большую популярность набирает женский бокс. Об этом сообщило ФАН.

— Развитие женского бокса на территории России можно связать с общемировой тенденцией. Международный олимпийский комитет пропагандирует гендерное равенство. В 2021 году на Олимпийских играх в Токио, которые, надеюсь, состоятся, будет пять весовых категорий среди женщин. В Париже в 2024 году их будет уже шесть у женщин и семь у мужчин. Ввиду этой мировой тенденции мы не можем не соблюдать ее в России. Поэтому мы также будем уделять огромное внимание развитию женского бокса, — отметил Кирилл Щекутьев.

По его словам, среди женщин в данном виде спорта устраивают новые турниры и соревнования. Например, в этом году должен состояться командный кубок России по боксу среди представительниц слабого пола. Помимо этого, планируется приравнять призовые фонды мужчин и женщин.

— У нас также есть базовые регионы, где женский бокс любят немножко больше, например, Брянск. Там депутат Госдумы, боксер-тяжеловес Николай Валуев организует мероприятия. У них действительно очень хорошая женская сборная, и они горят желанием ее развивать. Кроме того, Рязань хочет проводить мероприятия по женскому боксу. Мы договорились, что проведем там первенство России среди девушек 17–18 лет, — добавил Кирилл Щекутьев.

Он также заметил, что бокс является уникальным видом спорта — столкнувшись с его представителями, в том числе женщинами, каждый понимает, что ему могут ответить. При этом, по словам эксперта, Федерация бокса России выступает за то, чтобы женщины-боксеры не сталкивались с дискриминацией.

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