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Названы самые популярные предметы по выбору на ЕГЭ в Подмосковье
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Названы самые популярные предметы по выбору на ЕГЭ в Подмосковье

Елена Фролова

Образование

Профильная математика оказалась наиболее популярным предметом для сдачи ЕГЭ по личному выбору школьников в Московской области. В топ-3 также попали обществознание и английский язык. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на слова министра образования региона Ирины Каклюгиной.

Она отметила, что в 2021 году профильную математику будут сдавать более 22 тысяч учеников средних общеобразовательных учреждений. В свою очередь обществознание собираются написать более 20 тысяч школьников, а английский язык — восемь тысяч выпускников.

— Ребята готовятся к предстоящим экзаменам. В этом году нас ждет ряд изменений в процедуре сдачи, — напомнила Ирина Каклюгина.

К примеру, отменен досрочный период ЕГЭ, также не нужно будет сдавать профильную математику. По словам министра, выпускники, которые не планируют поступать в вузы, будут сдавать госэкзамен по русскому языку и математике.

Напомним, что в этом учебном году выпускники начнут сдавать ЕГЭ с 31 мая.

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