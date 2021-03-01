«Есть счастье в жизни»: Хаматова рассказала о дружбе с Горбачевым

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Российская актриса Чулпан Хаматова рассказала, что дружит с политическим деятелем Михаилом Горбачевым.

— Такое есть у меня счастье в жизни, да. Как человека хорошего оцениваю однозначно, как политика — неоднозначно, потому что там были ошибки, но ошибается только тот, кто ничего не делает, — отметила актриса.

Она жестко отреагировала на мнение журналистки Надежды Стрелец, заявившей, что многие обвиняют Горбачева в развале Советского Союза и это «самый презираемый президент».

— Это от тупости этих людей. Простите меня за эту грубость. Если вы даете такие оценки, то потрудитесь узнать, как все было на самом деле, — заявила актриса, призвав посмотреть прощальную речь Горбачева, когда тот уходит с должности.

Актриса подчеркнула, что Горбачева подставили «со всех сторон, но к нему это не имеет никакого отношения». По ее словам, нельзя человека судить по себе.

Видео опубликовано на YouTube.

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