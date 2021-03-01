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Россиян обяжут эвакуироваться с территорий ЧС
Фото: Пресс-служба Госдумы

Россиян обяжут эвакуироваться с территорий ЧС

Анастасия Чанцева

Внутренняя политика

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который обяжет россиян эвакуироваться с территорий чрезвычайных ситуаций.

Согласно проекту закона, граждане будут обязаны покидать зоны, в которых введен режим чрезвычайной ситуации либо объявлена угроза возникновения ЧС. Соответствующие поправки вводятся в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Также документ расширит права органов власти, которые могут принимать решение о начале эвакуации с таких территорий, передает Интерфакс.

Читайте также: СМИ: В Госдуме предложили запретить вылов морских млекопитающих

Госдумаликвидация ЧСзакон
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