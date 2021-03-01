Эксперт рассказала о главных рисках при аренде жилья

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Руководитель департамента аренды жилых помещений агентства недвижимости «На Петровке» Юлия Гасиловская рассказала, на что стоит обращать внимание при составлении договора аренды квартиры, чтобы избежать различных подводных камней. Об этом сообщило «Радио 1».

Для начала она посоветовала прописать в заключенном соглашении сроки, стоимость и другие условия аренды, а также штрафные санкции в случае нарушения какого-либо из пунктов договора.

— Если говорить о юридических аспектах, то иногда бывают ущемлены права людей, которые имеют право постоянного проживания в квартире. Помимо того, что у данного помещения есть владелец, там также могут быть зарегистрированы иные лица, — отметила эксперт.

По ее словам, если кого-то вселили в квартиру по договору найма, то зарегистрированные лица также имеют право проживать в ней. В качестве примера она привела случаи, когда кто-то из членов семьи уезжает на лето на дачу или по работе, а по возвращении он узнает, что квартира арендована, условий для проживания нет, и возникает конфликтная ситуация.

Чтобы такого не было, нужно на стадии подписания договора получить согласие всех зарегистрированных в помещении людей.

— Для этого надо попросить предоставить выписку из домовой книги, где обязательно должно быть прописано количество собственников, — посоветовала Юлия Гасиловская.

Она также дала рекомендацию при подписании соглашения попросить квитанцию об оплате коммунальных услуг, так как в ней прописано, сколько человек зарегистрировано в квартире. Главный риск для будущих квартиросъемщиков при подписании договоров съема жилья — потеря денег, выплаченных ненадлежащему лицу. Важно на стадии заключения сделки обращать внимание на то, как себя ведет собственник, а также на его внешний вид и опрятность.

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