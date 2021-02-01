Рынок аренды жилья в России предложили полностью вывести из тени

Риэлтор Олег Царёв и покупательница квартиры Эльвира Шарова. Дом серии П-44Т / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

«Серый» и «черный» оттенки в настоящее время почти на девять десятых занимают рынок аренды жилья в России. Такое мнение выразил вице-президент Российской гильдии риелторов (РГР) Григорий Полторак. Об этом пишет News.ru.

Отмечается, что для исправления ситуации существуют два решения. Одно имеет отношение к процедуре регистрации, а второе — к закону о рекламе и услуг аренды. Оба были предложены на рассмотрение кабинету министров.

По подсчетам РГР, только десять процентов рынка аренды различных помещений работают «по белому». Как правило, это держатели крупноразмерного и дорогого жилья. По нелегальным сделкам люди обычно не платят налоги и не имеют на руках какого-либо договора. Поэтому при конфликтных ситуациях в подобных случаях нет возможности защитить россиян с юридической точки зрения.

— В связи с этим мы отправили инициативу в адрес миграционной службы Министерства внутренних дел (МВД) России. Суть ее заключается в интегрировании правоотношений с налоговой, — пояснил Григорий Полторак.

Таким образом, это будет приводить к выходу на легальную аренду жилья. Спикер также пояснил, что предлагается внести изменения в закон о месте пребывания и при снятии комнаты, квартиры и других помещений.

— Если изменят процедуру регистрации по месту пребывания, то это облегчит рынок аренды. «Обелит» его. Как нам сообщили, МВД передало наше предложение в Минстрой. И сейчас идет обсуждение проекта поправок в законы, — добавил вице-президент РГР.

Уточняется, что главный смысл данной инициативы заключается в том, что большинство россиян хочет, чтобы место их проживания имело официальное подтверждение, так как на многих местах работы это может потребоваться.

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