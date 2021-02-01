Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Рынок аренды жилья в России предложили полностью вывести из тени
Риэлтор Олег Царёв и покупательница квартиры Эльвира Шарова. Дом серии П-44Т / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Рынок аренды жилья в России предложили полностью вывести из тени

Елена Фролова

Общество

«Серый» и «черный» оттенки в настоящее время почти на девять десятых занимают рынок аренды жилья в России. Такое мнение выразил вице-президент Российской гильдии риелторов (РГР) Григорий Полторак. Об этом пишет News.ru.

Отмечается, что для исправления ситуации существуют два решения. Одно имеет отношение к процедуре регистрации, а второе — к закону о рекламе и услуг аренды. Оба были предложены на рассмотрение кабинету министров.

По подсчетам РГР, только десять процентов рынка аренды различных помещений работают «по белому». Как правило, это держатели крупноразмерного и дорогого жилья. По нелегальным сделкам люди обычно не платят налоги и не имеют на руках какого-либо договора. Поэтому при конфликтных ситуациях в подобных случаях нет возможности защитить россиян с юридической точки зрения.

— В связи с этим мы отправили инициативу в адрес миграционной службы Министерства внутренних дел (МВД) России. Суть ее заключается в интегрировании правоотношений с налоговой, — пояснил Григорий Полторак.

Таким образом, это будет приводить к выходу на легальную аренду жилья. Спикер также пояснил, что предлагается внести изменения в закон о месте пребывания и при снятии комнаты, квартиры и других помещений.

— Если изменят процедуру регистрации по месту пребывания, то это облегчит рынок аренды. «Обелит» его. Как нам сообщили, МВД передало наше предложение в Минстрой. И сейчас идет обсуждение проекта поправок в законы, — добавил вице-президент РГР.

Уточняется, что главный смысл данной инициативы заключается в том, что большинство россиян хочет, чтобы место их проживания имело официальное подтверждение, так как на многих местах работы это может потребоваться.

Читайте также: «Кидать станут чаще»: зачем ужесточают контроль за арендой жилья

экономикааренда жильярынок аренды
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Рестораторы ждут роста выручки

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Пора простить Бориса Ельцина

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Несостоявшийся юбилей Юлии Началовой: жизнь после смерти

Роман Дощинский
Роман Дощинский

Берегите слова: как научиться говорить красиво

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему Россия не должна уходить из ПАСЕ

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Кладовка, курятник или дом свиданий: зачем городу гаражи

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не откладывайте жизнь на потом

Все мнения
О проекте