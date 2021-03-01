Кабмин продлил ввоз сыворотки для детского питания из «санкционных» стран

Фото: Правительство РФ

Правительство России продлило возможность ввоза из «санкционных» стран сухой деминерализованной молочной сыворотки для производства детских смесей.

— Министерству сельского хозяйства Российской Федерации разработать и утвердить порядок подтверждения целевого назначения ввозимого товара — сыворотки молочной деминерализованной сухой с уровнем деминерализации 90 процентов, предназначенной для производства детских сухих молочных смесей (заменителей грудного молока) <…> на 2021 год, — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, Минсельхоз должен утвердить на текущий год разрешенный объем ввоза в Россию такой продукции. В прошлом году разрешенный объем ввоза сыворотки составлял три тысячи тонн.

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