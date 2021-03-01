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Кабмин продлил ввоз сыворотки для детского питания из «санкционных» стран
Фото: Правительство РФ

Кабмин продлил ввоз сыворотки для детского питания из «санкционных» стран

Анастасия Чанцева

Внутренняя политика

Правительство России продлило возможность ввоза из «санкционных» стран сухой деминерализованной молочной сыворотки для производства детских смесей.

— Министерству сельского хозяйства Российской Федерации разработать и утвердить порядок подтверждения целевого назначения ввозимого товара — сыворотки молочной деминерализованной сухой с уровнем деминерализации 90 процентов, предназначенной для производства детских сухих молочных смесей (заменителей грудного молока) <…> на 2021 год, — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, Минсельхоз должен утвердить на текущий год разрешенный объем ввоза в Россию такой продукции. В прошлом году разрешенный объем ввоза сыворотки составлял три тысячи тонн.

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