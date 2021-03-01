Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Девушка сняла экстренную посадку самолета на автомагистраль в США
Фото: Скриншот видео на YouTube / ant19ify

Девушка сняла экстренную посадку самолета на автомагистраль в США

Анастасия Чанцева

Происшествия

В штате Флорида небольшой легкомоторный самолет экстренно приземлился на автомагистраль. Девушка успела снять произошедшее на телефон.

Утром 27 февраля в округе Майами-Дейд из-за технической неисправности легкомоторного самолета пилот понял, что не сможет долететь до аэродрома, поэтому решил приземлиться на автомагистраль.

На кадрах видеозаписи видно, что самолет Piper J-5 благополучно приземлился. Мужчина, находившийся за штурвалом, не допустил столкновения с автомобилями, поэтому обошлось без пострадавших, передает Nerws Miami.

Читайте также: Врачи на борту самолета Москва — Новокузнецк спасли пассажирку с эпилепсией

экстренная посадкасамолетСША
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Певцов против Малахова: пора вводить цензуру

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Если наших бьют: как защитить россиян за рубежом

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Первая женщина — словно первые джинсы... Или наоборот

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Народ против: не смейте сокращать мою зарплату

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кому нужны украинские яйца

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Киберхондрия: как избавиться от модного недуга

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Девушки за 300 000: почему москвички так много хотят от мужчин

Все мнения
О проекте