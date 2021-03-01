Девушка сняла экстренную посадку самолета на автомагистраль в США

Фото: Скриншот видео на YouTube / ant19ify

В штате Флорида небольшой легкомоторный самолет экстренно приземлился на автомагистраль. Девушка успела снять произошедшее на телефон.

Утром 27 февраля в округе Майами-Дейд из-за технической неисправности легкомоторного самолета пилот понял, что не сможет долететь до аэродрома, поэтому решил приземлиться на автомагистраль.

На кадрах видеозаписи видно, что самолет Piper J-5 благополучно приземлился. Мужчина, находившийся за штурвалом, не допустил столкновения с автомобилями, поэтому обошлось без пострадавших, передает Nerws Miami.

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