Пашинян заявил о готовности провести внеочередные парламентские выборы в Армении

Фото: Пресс-служба Госдумы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о готовности провести внеочередные выборы, если парламентская оппозиция согласится с его предложением.

— Если парламентские силы примут наше предложение, сделанное еще в конце декабря прошлого года — начале января, то мы готовы к внеочередным парламентским выборам. Даю вам вторую возможность. Пойдем на выборы и посмотрим, чьей отставки требует народ, — заявил Пашинян на митинге своих сторонников на площади Республики в центре Еревана.

Чтобы распустить парламент, премьер страны должен уйти в отставку. Парламент не сможет два раза подряд выбрать нового премьера, после чего будет автоматически распущен, а затем назначены новые выборы.

Также Пашинян заявил, что намерен провести в Армении референдум о переходе от парламентской к «полупрезидентской» форме правления.

— В октябре мы намерены провести референдум, в результате которого примем или новую конституцию, или поправки, которыми перейдем от парламентской к полупрезидентской форме правления, — подчеркнул премьер.

Он добавил, что новая форма правления может гарантировать стабильность в стране и исключит в будущем внутриполитические кризисы, отмечает Интерфакс.

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