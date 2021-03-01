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Стоянов раскритиковал звезду сериала «Воронины» за разглашение зарплат актеров
Фото: Youtube.com

Стоянов раскритиковал звезду сериала «Воронины» за разглашение зарплат актеров

Ксения Монахова

Звезды

Советский и российский актер театра и кино Юрий Стоянов раскритиковал звезду сериала «Воронины» Екатерину Волкову, которая рассказала о заработках артистов.

Ранее она сообщила, что существует несколько категорий киноактеров, исходя из которых выстраиваются их зарплаты. Так, начинающие в день получают около трех-семи тысяч рублей, узнаваемым платят 15–25 тысяч и выше, звездам — 50–100. А вот мегазвезды зарабатывают примерно 150–200 тысяч рублей за смену.

После чего Юрий Стоянов заявил, что комментировать доходы других и «сливать» их всем некрасиво. По его словам, миллион никто не получает.

— Я не продюсер и не эксперт, я просто востребованный артист и могу сказать, что, действительно, четыре категории есть. Первая категория — хорошие актеры, вторая категория — плохие, третья категория — востребованные, а четвертая — невостребованные, — подчеркнул артист.

Он попросил людей не удивляться гонорарам знаменитостей, так как одно только имя популярного актера способно собрать целые кинотеатры. Стоянов рад, что «уравниловка» закончилась, передает РИА Новости.

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