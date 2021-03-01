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Почти 200 килограмм санкционных сыров выявили на Бутырском рынке в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Почти 200 килограмм санкционных сыров выявили на Бутырском рынке в Москве

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, 1-я Квесисская улица, 18 Карта всех событий

В Москве на Бутырском рынке и в торговом центре «Скарабей» обнаружили около 200 килограмм запрещенных к ввозу в Россию сыров. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщили в пресс-службе Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Москве, Московской и Тульской областям.

Уточняется, что Московско-Ярославская транспортная прокуратура, Московско-Рязанская транспортная прокуратура, Московская областная таможня совместно с управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям 26 февраля 2021 года провели контрольно-надзорные мероприятия.

Проверка проходила на Бутырском рынке, который располагается по адресу улица 1-я Квесисская, дом 18, а также в торговом центре «Скарабей» по адресу 8-й километр МКАД, дом 3, корпус 1. По итогу проверок управлением выявлены и изъяты сыры, запрещенные к ввозу на территорию РФ, общим весом свыше 184 килограмма из Финляндии, Германии, Нидерландов, Италии, Франции и Польши.

Продукцию уничтожили на технических площадках методом механического измельчения.

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