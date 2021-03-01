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Япония попросила Китай отказаться от ректальных мазков для выявления у жителей COVID-19
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Япония попросила Китай отказаться от ректальных мазков для выявления у жителей COVID-19

Юлия Ямпольская

Здоровье

Правительство Японии попросило Китай не применять по отношению к японским гражданам ректальные мазки для выявления коронавируса. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщил генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като.

По его словам, отправленный запрос был основан на том, что посольство Японии в Китае получило жалобы от граждан, которые испытывали стресс при тестировании на инфекцию. Он отметил, что подобная практика «не наблюдается больше нигде в мире».

Реакция на обращение со стороны Пекина на данный момент неизвестна, передает РИА Новости.

Ранее врачи из Китая начали использовать ректальный мазок наравне с мазком из зева и носоглотки для тестирования пациентов на коронавирусную инфекцию. Результаты опытов показали, что образцы COVID-19 сохраняются в прямой кишке и выделениях дольше, чем в верхних дыхательных путях.

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