Власти Грузии подтвердили намерение подать заявку на членство в ЕС в 2024 году

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Грузия в 2024 году собирается подать заявку на получение членства в Европейском Союзе. Об этом в понедельник, 1 марта, заявил премьер-министр государства Ираклий Гарибашвили.

Как рассказал глава грузинского правительства прибывшему в Тбилиси председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, «окончательное полноценное членство» в ЕС является «единым выбором грузинского народа и нашей задачей».

Гарибашвили отметил, что «это будет нелегкий путь, это будет трудный процесс», однако в Грузии «абсолютно мотивированы» к вступлению в ЕС, сообщает РИА Новости.

Ранее Европейский суд по правам человека признал необоснованными обвинения Грузии в отношении России из-за событий, которые произошли в августе 2008 года в Южной Осетии. В числе прочего ЕСПЧ не установил случаев нарушения российскими военными прав гражданского населения в ходе вышеперечисленных событий.

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