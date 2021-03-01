Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Власти Грузии подтвердили намерение подать заявку на членство в ЕС в 2024 году
Фото: Вечерняя Москва

Власти Грузии подтвердили намерение подать заявку на членство в ЕС в 2024 году

Татьяна Плотникова

Политика

Грузия в 2024 году собирается подать заявку на получение членства в Европейском Союзе. Об этом в понедельник, 1 марта, заявил премьер-министр государства Ираклий Гарибашвили.

Как рассказал глава грузинского правительства прибывшему в Тбилиси председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, «окончательное полноценное членство» в ЕС является «единым выбором грузинского народа и нашей задачей».

Гарибашвили отметил, что «это будет нелегкий путь, это будет трудный процесс», однако в Грузии «абсолютно мотивированы» к вступлению в ЕС, сообщает РИА Новости.

Ранее Европейский суд по правам человека признал необоснованными обвинения Грузии в отношении России из-за событий, которые произошли в августе 2008 года в Южной Осетии. В числе прочего ЕСПЧ не установил случаев нарушения российскими военными прав гражданского населения в ходе вышеперечисленных событий.

Читайте также: Премьер Грузии заявил, что уходит в отставку

Грузиячленство в ЕвросоюзеЕС
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Певцов против Малахова: пора вводить цензуру

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Если наших бьют: как защитить россиян за рубежом

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Первая женщина — словно первые джинсы... Или наоборот

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Народ против: не смейте сокращать мою зарплату

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кому нужны украинские яйца

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Киберхондрия: как избавиться от модного недуга

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Девушки за 300 000: почему москвички так много хотят от мужчин

Все мнения
О проекте