Ученые нашли причину выбросов метана в море Лаптевых

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Международный коллектив исследователей, включая российских ученых, установил причину мощных выбросов метана на шельфе в Восточной Сибири. Как выяснили специалисты парниковый газ выделяется из древнего глубинного источника в земной коре под морем Лаптевых.

Изотопные замеры показали, что концентрация метана в водах моря Лаптевых растет преимущественно в результате высвобождения древних запасов газ из-под вечной мерзлоты на дне океана.

Ученые полагают, что это говорит о возможном начале распада прослойки грунта. Кроме того, исследователи предупреждают о существовании большого резервуара газа, который может быть резко выброшен в атмосферу.

Главный риск состоит в том, что по мере дальнейшего прогрева Арктики и освобождения арктических морей от поверхностного льда произойдет резкое разрушение слоя мерзлоты. Следующий за этим выброс в атмосферу большой массы метана отразится на климате не только Арктического региона, но и планеты в целом, сообщается в журнале PNAS.

Ранее ученый рассказал, что крупные хранилища парниковых газов в Восточной Сибири и Арктике являются «спящими гигантами», которые могут активизироваться на фоне глобального потепления.

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