Индекс «свободных денег» россиян в январе резко вырос

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Индекс «свободных денег» (превышение доходов россиян над расходами) в январе 2021 года продемонстрировал резкий рост, подсчитали в холдинге «Ромир».

Индекс «свободных денег» показывает, какие средства остаются в распоряжении домохозяйства после покупки необходимых продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других услуг.

ИСД демонстрирует динамику превышения доходов над расходами россиян, то есть возможность откладывать деньги или направлять их на крупные покупки (техника, автомобили, жилье), которые невозможно приобрести с одной зарплаты.

Как выяснили аналитики, в первый месяц 2021 года показатель превысил уровень декабря 2020 года на 82 процента. В сравнении с январем 2020 года индекс «свободных денег» увеличился на 22 процента, относительно января 2019 года — на семь процентов.

Превышение январского ИСД над декабрьским можно объяснить сезонным фактором, поскольку после предновогоднего потребительского ажиотажа россияне сокращают свои траты. Однако годом ранее разница в показателях за январь и декабрь составляла лишь 40 процентов.

Как пояснила исполнительный директор «Ромир» и Mile Group Инна Караева, на резкий рост показателя оказала влияние невозможность значительных расходов из-за ограничительных мер на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Из-за этого жители России растягивали крупные расходы на покупки на весь год вместо «ударного» шопинга в декабре. Следствием стали предпосылки для формирования новых денежных накоплений.

Доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов подтвердил, что январь 2021 года оказался менее активным из-за пандемии, многие отменили новогодние поездки и походы за покупками, больше проводили времени дома, а не в культурных учреждениях или заведениях общепита.

Научный сотрудник Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, в свою очередь, предположил, что резкое увеличение количества «свободных денег» можно объяснить увеличением доходов определенных категорий граждан за счет мер государственной поддержки. При этом эксперт оговорил, что «это увеличение доходов временное и чрезвычайное», пишут «Известия».

Ранее депутат Госдумы Андрей Ветлужских выступил с инициативой изменить подход к расчетам зарплат в России для статистических целей. По его словам, правильнее будет считать медианную зарплату, которая на треть меньше средней арифметической.

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