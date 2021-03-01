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Песков оценил суждения о том, что Россия — «горячая точка» по подорожанию продуктов
Фото: Администрация президента РФ

Песков оценил суждения о том, что Россия — «горячая точка» по подорожанию продуктов

Ростислав Зубков

Общество

Выводы о том, что Россия — одна из «горячих точек» по росту цен на продукты, не являются верными. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее компания NielsenIQ заключила, что более половины россиян ощутили негативные последствия пандемии на собственных доходах. В частности, 70 процентов населения экономит на продуктах. Агентство Bloomberg также включило РФ в список «горячих точек», где подорожание продуктов может привести к возмущениям.

Комментируя эти сведения, Песков заявил, что в Кремле не согласны с такими умозаключениями.

— То, что в России это, дескать, более острая проблема (с продуктами и ценами — прим. «ВМ»), чем в других странах мира, — вот с этим мы не согласны, — приводит РИА Новости его слова.

Он добавил, что у властей «другие данные».

Читайте также: МЭР прокомментировало сообщения о «скачке» цен на продукты

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