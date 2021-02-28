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МЭР прокомментировало сообщения о «скачке» цен на продукты
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

МЭР прокомментировало сообщения о «скачке» цен на продукты

Татьяна Плотникова

Экономика

Профильные ведомства отслеживают цены на продукты в России. Об этом в воскресенье, 28 февраля, рассказали, в Министерстве экономического развития.

Как отметили в пресс-службе ведомства, Росстат и Минэкономразвития совместно с ФНС следят за ситуацией на рынке и влиянием роста мировых цен на внутренние.

Кабинет министров сосредоточен на экономических инструментах, позволяющих снизить эффект от роста мировых цен, а также на адресных мерах поддержки производителей в регионах.

Дефицит продуктов при этом исключен, подчеркнули в МЭР.

— Фундаментальных предпосылок для резкой разбалансировки рынка в ценовом плане также нет: у российского правительства достаточно инструментов, чтобы вовремя отреагировать, если ситуация будет этого требовать, — цитирует МЭР РИА Новости.

Ранее сообщалось, что аналитики прогнозируют рост цен на продовольственные товары выше рамок инфляции. «Вечерняя Москва» поговорила с экспертами пищевой промышленности и выяснила, какие продукты подорожают сильнее всего.

Читайте также: Минпромторг заявил, что предпосылок для дефицита продуктов в РФ нет

ценыцены на продуктыМинэкономразвития РФ
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