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Минпромторг заявил, что предпосылок для дефицита продуктов в РФ нет
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Минпромторг заявил, что предпосылок для дефицита продуктов в РФ нет

Никита Абрамов

Общество

Предпосылок для резкого изменения цен на продукты в России нет, так же как и для дефицита. об этом в воскресенье, 28 февраля, сообщила пресс-служба Министерства промышленности и торговли РФ.

— Дефицит продуктов на полках российских магазинов полностью исключен, фундаментальных предпосылок для резкой разбалансировки рынка в ценовом плане также нет — у российского правительства достаточно инструментов, чтобы вовремя отреагировать, если ситуация будет этого требовать, — цитирует сообщение РИА Новости.

В ведомстве отметили, что РФ обладает развитой системой торговли.

Ранее сообщалось, что аналитики прогнозируют рост цен на продовольственные товары выше рамок инфляции. «Вечерняя Москва» поговорила с экспертами пищевой промышленности и выяснила, какие продукты подорожают сильнее всего.

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