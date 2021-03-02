Минстрою предложили способ защитить жителей новостроек от утечек личных данных

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Общественный совет при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложил внести поправки в законодательство, защищающие россиян от утечки персональных данных в новостройках, где внедрена система «умный дом».

Как пояснил руководитель комиссии по вопросам индустрии стройматериалов и технологий общественного совета при Минстрое Александр Ручьев, в настоящее время каждая вторая новостройка оснащается информационно-коммуникационной системой «умный дом».

При этом почти все данные, которые собираются системой «умного дома», можно отнести к персональным. Однако под действующие правовые нормы подобная система не подпадает и фактически не защищена от утечки информации, в том числе в результате кибератак.

Злоумышленники могут получить данные о времени отсутствия хозяев дома, а также через систему можно получить доступ к самому устройству управления, где хранятся пароли, данные о банковских картах и счетах.

Ручьев рассказал, что Минстрою предложили разработать стандарты по внедрению системы «умный дом» — единые правила для застройщиков, регламентирующие сбор и хранение информации всех пользователей систем, которые бы обеспечивали их сохранность. Данную Инициативу уже представили ведомству.

При этом в дальнейшем у жителей новостроек появится возможность персонального выбора услуг в рамках «умного дома», цитируют Ручьева «Известия».

Ранее стало известно, что Роскомнадзор начнет проверять информацию об утечке данных 21 миллиона пользователей бесплатных VPN-сервисов. В соответствии с действующим законодательством в случае принятия решения судом доступ к сайтам, незаконно распространяющим персональные данные, будет ограничен.

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