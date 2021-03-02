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Синоптики рассказали о погоде в Москве 2 марта
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Синоптики рассказали о погоде в Москве 2 марта

Татьяна Плотникова

Город

Во вторник, 2 марта, погоду в столичном регионе будет определять атмосферный фронт. Он принес облачную погоду с прояснениями, местами небольшие осадки.

Температура воздуха в Москве составит от трех до пяти градусов тепла, в Подмосковье возможно от нуля до плюс пяти градусов.

Ветер прогнозируется северо-западный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление снизится до 742 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха составит 75 процентов.

Такое сочетание погодных условий грозит ухудшением самочувствия метеозависимых людей и лиц с осложненным анамнезом (хронические болезни суставов, заболевания органов дыхания, гипертония и гипотония, вегето-сосудистая дистония), сообщает портал «Метеоновости».

Ранее жителей Москвы и Московской области предупредили, что со 2 по 4 марта в столичном регионе ожидается сильный ветер.

Читайте также: «Желтый» уровень опасности объявили в столичном регионе из-за гололедицы 2 марта

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