Синоптик пообещал москвичам «бурный расцвет природы» в середине апреля

Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

Активное пробуждение природы в столице можно ждать после 10 апреля. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, с 5 по 10 апреля москвичей ждет последняя волна арктического вторжения.

— Во второй декаде апреля стабилизируется ситуация, среднесуточная температура будет превышать отметку плюс пять градусов и выше, тогда и пойдет бурный расцвет всей природы, — цитирует Тишковца РИА Новости.

Синоптик уточнил, что в третьей декаде в столицу придет настоящее тепло. Температура будет держаться выше климатической нормы.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москву придет волна тепла.

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