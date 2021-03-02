«Серьезное вмешательство»: хирург Давы раскрыл подробности перенесенных рэпером операций

Фото: instagram/dava_m

Рэпер Давид Манукян, известный как Дава, перенес плановое оперативное вмешательство в одной из московских клиник. Его хирург Тимур Хайдаров подробно рассказал об операциях.

— Давид не мог самостоятельно справиться с мучавшей его проблемой без хирургического вмешательства. Он не раз посещал мои консультации. С помощью современных технологий удалось добиться идеального результата, — рассказал врач.

По его словам, Дава сделал абдоминопластику и липосакцию. Врач отметил, что исполнитель выбрал окно между съемками, чтобы пройти полный курс реабилитации для достижения лучшего эффекта.

— Определенный дискомфорт он еще будет чувствовать, так как было серьезное оперативное вмешательство, — пояснил хирург.

Хайдаров добавил, что Давид остался доволен эффектом хирургических процедур.

Отмечается, что стоимость абдоминопластики с прорисовкой мышц пресса начинается от 500 тысяч рублей, пишет StarHit.

Ранее Дава опубликовал несколько странных сторис из своей палаты в клинике, в которой он лежал после процедуры липосакции.

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