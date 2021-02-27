«С гнилой начинкой»: рэпер Дава заговорил в больнице о личном

Фото: instagram/dava_m

Рэпер Давид Манукян, больше известный как Дава, лежит в больничной палате после липосакции. Артист решил выложить в сторис довольно личные размышления.

В начале он опубликовал фото, где передает привет фолловерам. После появились записи с его размышлениями о личном.

— Неужели вся эта суета выше человечности. Шмотки, мероприятия, рестораны… Ведь один раз можно просто по-человечески прийти. Нет так нет, ладно. Надеюсь, что я расставлю приоритеты правильно, — заявил Дава.

Поклонники предположили, что эти слова относятся к его бывшей возлюбленной, певице Ольге Бузовой. Однако сам Манукян опроверг эти заявления.

— Не гонитесь за крутизной. В ней нет человечности. Вам нагоняют мысли в глаза. Сила — в простоте. Не в красивой обертке с гнилой начинкой, — добавил он после в сторис в своем Instagram-аккаунте.

Фото: Скриншот с Instagram Давида Манукяна

Ранее Бузова заявила, что рассталась с блогером Давидом Манукяном, поскольку тот поднимал на нее руку и изменял. В ответ мать Манукяна обвинила Бузову в алкоголизме и доведении сестры до инсульта.

Блогер, комментируя расставание с телеведущей, заявил, что это пройденный этап, отказавшись делиться подробностями личной жизни.

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