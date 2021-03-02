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Бывшего тренера «Спартака» Олега Романцева госпитализировали в Москве
Фото: Садовников Дмитрий / CC BY-SA 3.0

Бывшего тренера «Спартака» Олега Романцева госпитализировали в Москве

Юлия Ямпольская

Происшествия

В столице госпитализировали советского футболиста, бывшего тренера «Спартака» Олега Романцева. Об этом во вторник, 2 марта, сообщает Telegram-канал «112».

Уточняется, что спортсмен попал в больницу с острым коронарным синдромом. На данный момент он находится в реанимации.

Главные достижения Олега Романцева связаны со столичным «Спартаком». Советский футболист является самым титулованным тренером в истории чемпионатов России: с клубом он завоевал восемь чемпионских званий. Кроме того, Романцев уверенно выводил сборную РФ на Евро-1996 и чемпионат мира — 2002.

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