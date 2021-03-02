Врач-диетолог Соломатина рассказала, сколько шоколада можно есть в день

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Врач-диетолог Елена Соломатина дала совет, как правильно и в каком количестве можно употреблять шоколад, чтобы получить от него пользу для организма. Об этом сообщила «Москва 24».

— Лучше всего есть натуральный шоколад, в составе которого присутствует какао-масло. Чем меньше в нем посторонних ингредиентов, тем это полезнее. Также нужно смотреть на процент какао — чем он выше, тем больше пользы приносит шоколад, — пояснила Елена Соломатина.

По ее словам, еще нужно обращать внимание на стоимость данной сладости. Полезная шоколадка не будет дешевой. Как объяснила диетолог, в день можно съедать один–два ломтика. Здоровый человек при больших физических и умственных нагрузках может позволить себе целую плитку, однако важно при этом питаться чем-то еще, потому что это может навредить организму.

— Не менее значимо то, как человек ест данный вид десерта. Его нужно рассасывать, а не просто жевать. Это поможет не только прочувствовать его вкус, при таком способе его не захочется есть еще. В то же время человек одновременно получает и пользу, и удовольствие, — добавила эксперт.

Кроме того, шоколад, в котором содержится большая доза какао, является хорошим успокаивающим и расслабляющим средством. Он понижает давление. Как подчеркнула врач-диетолог, в этой сладости также есть множество компонентов, защищающих человека от старения, а не только от сердечно-сосудистых заболеваний. Это касается тех видов шоколада, в которых есть какао-бобы.

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