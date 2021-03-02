«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столичном регионе из-за ветра

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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за ветра. Об этом следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра России.

Уточняется, что предупреждение будет действовать с 12:00 вторника, 2 марта, до 12:00 четверга, 4 марта.

Ранее сообщалось о том, что столичных автомобилистов призывали быть внимательнее на дорогах 2 марта из-за гололедицы.

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